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Naruto

NarutoStaffel 4Folge 1vom 29.02.2024
Eine leise Gefahr

Eine leise GefahrJetzt kostenlos streamen

Naruto

Folge 1: Eine leise Gefahr

22 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12

Mizuki plant die Flucht aus dem Gefängnis in Konoho, wo er aufgrund von Naruto festgehalten wird. Dieser nimmt unterdessen das Training mit seinen Freunden wieder auf, ohne zu wissen, welche Schwierigkeiten auf ihn zukommen.

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