Staffel 4Folge 1vom 29.02.2024
Eine leise GefahrJetzt kostenlos streamen
Naruto
Folge 1: Eine leise Gefahr
22 Min.Folge vom 29.02.2024Ab 12
Mizuki plant die Flucht aus dem Gefängnis in Konoho, wo er aufgrund von Naruto festgehalten wird. Dieser nimmt unterdessen das Training mit seinen Freunden wieder auf, ohne zu wissen, welche Schwierigkeiten auf ihn zukommen.
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Naruto
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Kampfsport, Action, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Palatin Media