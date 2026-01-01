Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 2vom 20.01.2026
40 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Ein Schwimmtraining endet für einen jungen Mann tödlich. Die Umstände seines Ablebens geben den Ermittlern allerdings Rätsel auf. Während Gibbs auf sein erstes offizielles Verhör hofft, kehrt Lala zurück ins NCIS-Team. Wenig später macht die Agentin eine unerwartete Begegnung und erhält dabei ein verlockendes Angebot ...

