Navy CIS: Origins
Folge 5: Wie die Zeit vergeht
42 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12
Ein toter Marine gibt Gibbs und seinem Team Rätsel auf. Um den Fall aufzuklären, verschlägt es die Ermittler nach Serenity in Kalifornien. Doch weder der Sheriff noch die Bewohner des kleinen Städtchens können oder wollen den Agenten Auskunft über das Opfer geben. Als sie weitere Nachforschungen anstellen, machen sie eine unglaubliche Entdeckung.
