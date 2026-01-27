Navy CIS: Origins
Folge 3: Das eisige Geheimnis
41 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Wheeler ist skeptisch, als Ducky im Revier auftaucht, um das Team bei den Ermittlungen im aktuellen Mordfall zu unterstützen. Auch Franks ist der neue Gerichtsmediziner nicht ganz geheuer. Einzig und allein Gibbs, der Ducky noch von früher kennt, empfängt ihn mit offenen Armen. Dabei kann das Team seine Hilfe gut gebrauchen, um den mysteriösen Tod einer Frau aufzuklären.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
12
