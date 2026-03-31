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Navy CIS

Gott sieht alles

"CBS Serien"Staffel 23Folge 7vom 31.03.2026
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Navy CIS

Folge 7: Gott sieht alles

42 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Lieutenant Max Winger soll den Navy Captain Cruz erschossen haben. Um seine Unschuld zu beweisen, stellt Winger Nachforschungen an, die eine schockierende Wahrheit über einen US-Stützpunkt in Afghanistan ans Licht bringen. Doch schon bald wird klar, dass Cruz' Tod ganz andere Gründe hatte. Derweil nimmt Palmer die Leiche von Parkers Mutter noch einmal genau unter die Lupe.

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