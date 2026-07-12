Nesha & Jaz: Unsere 500-Kilo-WG
Folge vom 12.07.2026: Ausflug nach Big Bear
45 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Zwischen Horror-Hütte, Liebesfrust und Lagerfeuer-Chaos wird der Geburtstags-Trip nach Big Bear für Nesha und Jaz zur echten Belastungsprobe: Während Jaz nach ihrer Abnehmspritze mit Schmerzen, Erschöpfung und Angst vor dem Scheitern kämpft, versucht Nesha verzweifelt, das perfekte Wochenende zu retten – inklusive XXL--Snacks und jeder Menge Drama. Doch die enge Hütte entpuppt sich als Albtraum, alte Konflikte brechen auf und auch Neshas Date mit Jol sorgt weiter für Frust. Zwischen emotionalem Ausnahmezustand, wilden Sprüchen und Angst vor einem Waldmonster geraten Freundschaft und Nerven an ihre Grenzen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.