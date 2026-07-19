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Nesha & Jaz: Unsere 500-Kilo-WG

Spürbare Spannungen

TLCFolge vom 19.07.2026
Spürbare Spannungen

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Nesha & Jaz: Unsere 500-Kilo-WG

Folge vom 19.07.2026: Spürbare Spannungen

45 Min.Folge vom 19.07.2026Ab 12

Camping-Chaos, Knieschmerzen und ein eskalierender Streit bringen Jaz und Nesha an ihre Grenzen. Während Jaz alles daransetzt, endlich zur lebensverändernden OP zugelassen zu werden, kämpft sie mit Therapie-Sitzungen und emotionalem Ballast. Gleichzeitig fühlt sich Nesha wie Assistentin, Chauffeurin und Essenslieferantin in einer Person. Und als ihre Mutter auch noch überraschend die gemeinsame Kindertagesstätte schließt, kommt die nächste Baustelle dazu. Zwischen Törtchen-Aufträgen, Fast-Food-Rückfällen und bissigen Diskussionen über Chickenwings, geraten die Mitbewohnerinnen immer wieder aneinander.

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