Nesha & Jaz: Unsere 500-Kilo-WG
Folge vom 26.07.2026: Ein neues Leben
45 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 6
Der große Moment ist endlich da: Jaz hat ihr Ziel fast erreicht und kann sich der Magen-OP unterziehen, auf die sie monatelang hingearbeitet hat. Zwischen Aufregung, Galgenhumor und jeder Menge Unterstützung von Familie und Freundin Nesha beginnt für sie die Chance auf ein neues Leben. Doch der Weg zurück in den Alltag verläuft anders als erhofft: Nach der Operation sorgen gesundheitliche Komplikationen und ein folgenschwerer Sturz für neue Ängste. Gleichzeitig stellt sich Nesha ihrer schmerzhaften Vergangenheit und fordert von ihrer Mutter Antworten auf Fragen, die sie seit Jahren beschäftigen.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.