Leslie Clio - Überforderung, Freiheit & der eigene WegJetzt kostenlos streamen
Never Meet Your Idols
Folge 2: Leslie Clio - Überforderung, Freiheit & der eigene Weg
89 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser Folge ist Leslie Clio zu Gast – Musikerin, Labelgründerin und Entertainerin. Wir sprechen darüber, wie man es als neurodivergente Frau in einem Männerdominierten Musikbusiness schafft, langfristig kreativ und glücklich zu bleiben und über den Mut, sich aus starren Strukturen zu befreien und auf sich selbst zu setzen. Leslie erzählt von ihren Anfängen als Popsternchen, von überfordernden Medienphasen und darüber wie schön es ist, unabhängig zu sein und immer weiter zu machen. Eine Folge über Popmusik, Positivität und Eisbaden.
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Never Meet Your Idols
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!
Enthält Produktplatzierungen