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Never Meet Your Idols

Nessi - Das Internet muss aus!

Talk? Now!Staffel 1Folge 9vom 18.02.2026
Nessi - Das Internet muss aus!

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Never Meet Your Idols

Folge 9: Nessi - Das Internet muss aus!

104 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Nessi ist Musikerin und Songwriterin und bewegt sich seit Jahren zwischen verschiedenen Ecken der deutschen Musikszene. Sie hat für Acts wie Scooter, Isi Glück und Kool Savas geschrieben - von Deutschrap bis Ballermann. Im Podcast spricht sie über ihren Weg, über den Druck, ständig abzuliefern, und warum es ihr schwerfällt, eigene Erfolge wirklich zu fühlen. Und am Ende geht's noch um ihr Haus in Schweden, das sie gerade renoviert.

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