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Never Meet Your Idols

Eric Sindermann - Sommerhaus der Stars, Ex-Beziehung und Reality-TV

Talk? Now!Staffel 1Folge 4vom 18.02.2026
Eric Sindermann - Sommerhaus der Stars, Ex-Beziehung und Reality-TV

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Never Meet Your Idols

Folge 4: Eric Sindermann - Sommerhaus der Stars, Ex-Beziehung und Reality-TV

75 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser Folge treffe ich Eric Sindermann – Ex-Handballprofi, Modedesigner und Reality-TV-Urgestein. Bekannt aus Ex on the Beach, Das Sommerhaus der Stars und Das große Promi-Büßen, wo es regelmäßig gekracht hat – emotional, laut und manchmal auch ziemlich absurd. Eric spricht über seine Karriere im Sport, über die Entscheidung, in die Trash-TV-Welt einzutauchen – und über die Beziehung, die er dort öffentlich geführt hat. Wir reden über seine Ex-Freundin, über Streit vor Kameras, öffentliche Trennungen und die Frage, wie echt Gefühle im Fernsehen eigentlich sein können. Es geht um Fame, Fehlentscheidungen, virale Momente, den Versuch, sich selbst zu erklären – und darüber, wie schwer es ist, das eigene Image wieder loszuwerden, wenn es einmal sitzt. Eine Folge über Reality-TV aus erster Hand, Beziehungen unter Beobachtung und die Suche nach Respekt – trotz allem Spektakel.

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