Night Court
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Night Court
Reboot des Comedy-Klassikers "Harrys wundersames Strafgericht" (1984-1992): Als Tochter des legendären Harry Stone übernimmt Abby die Nachtschicht am Gericht in Manhattan. Die idealistische Richterin möchte die schrägen Vögel des Teams vereinen und für Gerechtigkeit sorgen. Doch die exzentrischen Fälle und die skurrilen Persönlichkeiten stellen Abby immer wieder auf eine harte Probe ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen