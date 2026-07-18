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Night Court

Nachteulen

ProSiebenStaffel 1Folge 2vom 18.07.2026
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Night Court

Folge 2: Nachteulen

21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

Abby möchte ihr Team motivieren, während Neil mit neuem Druckerpapier für bessere Stimmung sorgen will. Olivia versucht indes, eine aufdringliche Stenografin loszuwerden. Abby erkennt, dass Dan sich seinen Mandanten verweigert, und appelliert an sein Mitgefühl. Doch Dan bleibt stur, was zu einem Konflikt zwischen den beiden führt.

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