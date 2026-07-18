Night Court
Folge 2: Nachteulen
21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Abby möchte ihr Team motivieren, während Neil mit neuem Druckerpapier für bessere Stimmung sorgen will. Olivia versucht indes, eine aufdringliche Stenografin loszuwerden. Abby erkennt, dass Dan sich seinen Mandanten verweigert, und appelliert an sein Mitgefühl. Doch Dan bleibt stur, was zu einem Konflikt zwischen den beiden führt.
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Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen