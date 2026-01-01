The Closer
7 StaffelnAb 16
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The Closer
Sie ist taff, sie ist schnell und sie ist ein "Closer", denn Brenda Johnson hat bislang jeden Fall erfolgreich abgeschlossen. In Los Angeles übernimmt die Südstaatlerin die Leitung der Mordkommission für dringende Fälle. Mit ihren unorthodoxen Verhörmethoden und ihrer besonderen Hartnäckigkeit macht sie ihrem Ruf in der Abteilung alle Ehre. Doch ihre Kollegen wie der stellvertretende Polizeichef Will Pope, mit dem sie eine Affäre hatte, machen ihr das Leben nicht immer leicht.
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-7: Warner Bros. Entertainment GmbH