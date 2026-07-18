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Night Court

Der große Gestank

ProSiebenStaffel 1Folge 5vom 18.07.2026
Der große Gestank

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Night Court

Folge 5: Der große Gestank

21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6

Gurgs versucht, Abby zu helfen, eine neue Wohnung zu finden. Allerdings möchte Abby dafür ihr Amt nicht missbrauchen und Vorteile aus dem Leid anderer ziehen, was es für Gurgs nicht unbedingt leichter macht. Indes sieht sich Olivia ihrem Albtraum ausgeliefert, denn eine Anwältin aus einer Kanzlei, bei der sich Olivia einmal beworben hat, taucht im Gericht auf. Dummerweise hat Olivia damals das Bewerbungsgespräch in einem Desaster enden lassen ...

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