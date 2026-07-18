Night Court
Folge 5: Der große Gestank
21 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 6
Gurgs versucht, Abby zu helfen, eine neue Wohnung zu finden. Allerdings möchte Abby dafür ihr Amt nicht missbrauchen und Vorteile aus dem Leid anderer ziehen, was es für Gurgs nicht unbedingt leichter macht. Indes sieht sich Olivia ihrem Albtraum ausgeliefert, denn eine Anwältin aus einer Kanzlei, bei der sich Olivia einmal beworben hat, taucht im Gericht auf. Dummerweise hat Olivia damals das Bewerbungsgespräch in einem Desaster enden lassen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Night Court
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen