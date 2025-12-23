Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

sixxStaffel 1Folge 1vom 23.12.2025
Folge 1: Kleine Kniffe, große Wirkung

44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

Jenn Todryk trifft sich mit Erin und Jason, die ihr Haus renovieren lassen möchten, bevor ihr zweites Kind kommt. Mit einem Budget von etwa 50.000 Dollar haben die Profis drei Wochen Zeit für den Umbau. Um Geld zu sparen, werden die alten Küchenschränke neu gestrichen und lediglich ein neuer Herd eingebaut. Im Wohnzimmer wird ein tiefliegender Teil des Bodens an den Rest angeglichen. Im Schlafzimmer werden die Möbel ausgetauscht und ein neuer, hellerer Teppich verlegt.

