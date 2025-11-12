No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 3: Der Kampf um die Insel
45 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 6
Jenn renoviert das Zuhause einer Familie mit drei Kindern. Das Haus ist mit Spielzeug überladen, und die Eltern wünschen sich mehr Stauraum sowie einen Ort nur für Erwachsene. Jenn plant, mehrere Räume umzugestalten, darunter das Wohnzimmer, die Küche und das Bad. Sie möchte einen kindgerechten und gleichzeitig stilvollen Raum schaffen. Doch dann kommt es zu unerwarteten Herausforderungen, die Jenns Kreativität fordern.
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen