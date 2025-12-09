Zum Inhalt springenBarrierefrei
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss

Chaos im Bastelzimmer

Staffel 2Folge 4vom 09.12.2025
Folge 4: Chaos im Bastelzimmer

45 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6

Die Renovierungsexpertin unterstützt Katie und Mike, die seit über zehn Jahren in ihrem Haus leben, sich jedoch nie für einen Stil entscheiden konnten. Während Katie helle Farben liebt, bevorzugt ihr Mann neutrale Töne. Jennifer steht vor der Herausforderung, beide Stile zu vereinen. Das Budget beträgt 85.000 Dollar für die Küche, das Bad und das Büro. Doch während der Umbauarbeiten entdecken die Profis im Wohnzimmer Risse in den Wänden, die dringend repariert werden müssen.

