No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge 3: Dawns Vermächtnis
45 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6
Randy und sein Sohn Brad haben sich für eine Renovierung entschieden, um das Andenken an Randys verstorbene Frau Dawn zu ehren. Innenarchitektin Jenn will die Wünsche der Familie umsetzen und das Haus in einen gemütlichen Ort verwandeln. Das Budget beträgt 130.000 Dollar, und die Umbauzeit ist auf sieben Wochen angesetzt. Mit Dawns Notizen verschönert Jenn die Küche, das Bad sowie das Ess- und Wohnzimmer. Doch es gibt einige Herausforderungen, die das Umbau-Team bewältigen muss.
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No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
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