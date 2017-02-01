Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Louis & Vuitton & ein weißes Krokodil

Louis & Vuitton & ein weißes KrokodilJetzt kostenlos streamen

Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt

Folge 1: Louis & Vuitton & ein weißes Krokodil

45 Min.Folge vom 01.02.2017Ab 12

Chihuahua Louis bekommt einen Spielkameraden, der passend Vuitton getauft wird. Beim Besuch eines Kollegen trifft Norbert nicht nur randalierende Präriehunde, sondern auch ein in der Tierwelt einzigartiges weißes Krokodil. Norberts Tierärztin schient erfolgreich ein schlecht laufendes Pfauenküken und der Terraristik-Experte bestimmt das Geschlecht von frisch gelieferten Schlangen, indem er den Penis frei rubbelt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt
SAT.1

Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen