Staffel 1Folge 2vom 08.02.2017
Pfui Spinne! Familienzwist beim ZoobesuchJetzt kostenlos streamen
Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt
Folge 2: Pfui Spinne! Familienzwist beim Zoobesuch
46 Min.Folge vom 08.02.2017Ab 12
Chef Norbert leidet in seinem Porsche unter der Verdauung junger Bulldoggen. Auf dem Freigelände des XXL-Zoos adoptiert ein altes Gänsepaar einen Haufen junger Küken. Und es gibt ein bewegendes Wiedersehen: Ein junger Mann, der unter multipler Sklerose leidet, musste sich von seinen jahrelang gezüchteten Pfauen trennen. Norbert Zajac nahm die Tiere auf. Nun besucht sie der frühere Besitzer zum ersten Mal wieder.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
12