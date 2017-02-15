Staffel 1Folge 3vom 15.02.2017
Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt
Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt
Folge 3: Vom Teich in Norberts Reich
44 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 12
Kaum sind die Kinder aus dem Haus, hat sich ein Holländer neu verliebt: in einen Chihuahua! Ein Vater überrascht seine Tochter mit einem Papageienpärchen - und hat dafür einen ganz besonderen Grund. Abschied nehmen muss dagegen ein Essener von seinen geliebten Koikarpfen. Der Teich ist zu gefährlich für Kinder, Norbert nimmt die edlen Fische auf.Außerdem wagt sich die Ruhrpottikone in ein Krokodilgehege und überrascht seine Frau mit einer romantischen Bootstour über den Rhein!
Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt
Genre:Dokumentation, Tiere
Altersfreigabe:
12