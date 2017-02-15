Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Vom Teich in Norberts Reich

Vom Teich in Norberts ReichJetzt kostenlos streamen

Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt

Folge 3: Vom Teich in Norberts Reich

44 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 12

Kaum sind die Kinder aus dem Haus, hat sich ein Holländer neu verliebt: in einen Chihuahua! Ein Vater überrascht seine Tochter mit einem Papageienpärchen - und hat dafür einen ganz besonderen Grund. Abschied nehmen muss dagegen ein Essener von seinen geliebten Koikarpfen. Der Teich ist zu gefährlich für Kinder, Norbert nimmt die edlen Fische auf.Außerdem wagt sich die Ruhrpottikone in ein Krokodilgehege und überrascht seine Frau mit einer romantischen Bootstour über den Rhein!

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt
SAT.1

Norberts Zooladen: Der größte Tierladen der Welt

Alle 1 Staffeln und Folgen