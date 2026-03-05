Nord, Nord Promille im AkkordJetzt kostenlos streamen
Notaufnahme: Samstagnacht
Folge vom 05.03.2026: Nord, Nord Promille im Akkord
45 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Ein Patient im Roten Kreuz Krankenhaus in Bremen klagt über starke Brustschmerzen. Die Symptome könnten auf einen sogenannten Nicht-ST-Hebungs-Myokardinfarkt (NSTEMI) hinweisen. Auch diese Form des Herzinfarkts ist lebensbedrohlich, lässt sich jedoch nicht immer leicht diagnostizieren. Einer Frau wurden auf einem Volksfest möglicherweise K.-o.--Tropfen verabreicht. Und der Rettungsdienst bringt einen stark alkoholisierten Mann in die Notaufnahme. Das medizinische Personal sorgt dafür, dass er in stabiler Seitenlage seinen Rausch ausschlafen kann.
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Genre:Medizin, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.