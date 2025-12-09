Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 09.12.2025
NOTRUF

Folge vom 09.12.2025: Orientierungsloser Radfahrer nach Sturz

23 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Als die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt zu einem Fahrradunfall im Wald gerufen werden, versorgen sie die ausgekugelte Schulter des Patienten. Doch als der Mann bewusstlos wird und einen Krampfanfall erleidet ist klar: Die Schulter ist sein kleinstes Problem.

