Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye

Der Sonnensturm

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 28.12.2024
Der Sonnensturm

Folge 3: Der Sonnensturm

41 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Moderator Bill Nye zeichnet das Szenario eines weltweiten totalen Stromausfalls nach. Der Ursprungsausfall würde demnach einen technologischen Domino-Effekt nach sich ziehen, der die Erde in völlige Dunkelheit hüllt.

