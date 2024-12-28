Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye
Folge 3: Der Sonnensturm
41 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Moderator Bill Nye zeichnet das Szenario eines weltweiten totalen Stromausfalls nach. Der Ursprungsausfall würde demnach einen technologischen Domino-Effekt nach sich ziehen, der die Erde in völlige Dunkelheit hüllt.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH