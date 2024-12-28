Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye
Folge 5: Gefahr aus dem All
40 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12
Moderator Bill Nye blickt ins All und analysiert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet auf der Erde aufprallt. Welche Schäden würde ein solches Ereignis im schlimmsten Falle anrichten? Er erklärt außerdem, wie Frühwarn- und Verteidigungssysteme funktionieren.
Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Geschichte, Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH