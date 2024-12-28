Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye

Gefahr aus dem All

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 28.12.2024
Gefahr aus dem All

Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye

Folge 5: Gefahr aus dem All

40 Min.Folge vom 28.12.2024Ab 12

Moderator Bill Nye blickt ins All und analysiert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Komet auf der Erde aufprallt. Welche Schäden würde ein solches Ereignis im schlimmsten Falle anrichten? Er erklärt außerdem, wie Frühwarn- und Verteidigungssysteme funktionieren.

