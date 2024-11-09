Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye

Der Staubsturm

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 09.11.2024
Der Staubsturm

Der StaubsturmJetzt kostenlos streamen

Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye

Folge 4: Der Staubsturm

41 Min.Folge vom 09.11.2024Ab 12

Moderator Bill Nye erinnert an die Periode der Dust Bowls während der 1930er Jahre, in der verheerende Dürren und Staubstürme Teile der USA heimsuchten. Warum sich ein solches Schreckensszenario wiederholen könnte, erklärt Bill anschaulich.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye
Kabel Eins Doku
Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye

Nur das Ende der Welt - Apokalypse mit Bill Nye

Alle 1 Staffeln und Folgen