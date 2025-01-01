Staffel 1Folge 3
#offline im Wald
Folge 3: Viele Bäume und Nuts dahinter
32 Min.Ab 6
Diesmal müssen die übrig gebliebenen Pfadfinder Teamwork zeigen, um weiterzukommen. Es kommt allerdings zum Drama, als die Teamzusammenstellung nicht nach den Wünschen ihrer Mitglieder verläuft. Zudem gibt es einen Überraschungsgast.
#offline im Wald
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn