#offline im Wald

Über Stock and Stone, aber brecht keinen Bone

#offline im Wald

Folge 5: Über Stock and Stone, aber brecht keinen Bone

32 Min.Ab 6

Candy ist ganz schön ausgefuchst und hat sich für diese Folge das Thema Erste Hilfe überlegt. Die Creator-Teams müssen dabei eine verletzte Candy durchs Dickicht transportiere und das, ohne sie fallen zu lassen. Ein Creator muss diese Folge gehen.

