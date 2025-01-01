Staffel 1Folge 4
#offline im Wald
Folge 4: Tarnfarbe is the new Black
33 Min.Ab 6
Sherlock Candy sucht die Creator diesmal im Wald, während diese eins mit ihm werden sollen. Auch wenn Streit in der Luft liegt, tritt diesmal jeder Creator gegen jeden an, weshalb in dieser Herausforderung auch jeder alles geben muss.
#offline im Wald
