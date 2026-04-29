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One Piece

In großer Not! - Ruffy versinkt im eiskalten See!

ProSieben MAXXFolge vom 29.04.2026
In großer Not! - Ruffy versinkt im eiskalten See!

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One Piece

Folge vom 29.04.2026: In großer Not! - Ruffy versinkt im eiskalten See!

24 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Auf dem See versucht Team Ruffy, weiter den Kugeln von Brownbeard auszuweichen. Als Ruffy sich über Brownbeard lustig macht, weil er behauptet, den großen Brownbeard nicht zu kennen, befiehlt der seinen Männern, auf das Wasser zu schießen, um das Boot zum Kentern zu bringen, worauf die Strohhutpiraten ins eiskalte Wasser fallen.

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