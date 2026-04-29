In großer Not! - Ruffy versinkt im eiskalten See!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 29.04.2026: In großer Not! - Ruffy versinkt im eiskalten See!
24 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
Auf dem See versucht Team Ruffy, weiter den Kugeln von Brownbeard auszuweichen. Als Ruffy sich über Brownbeard lustig macht, weil er behauptet, den großen Brownbeard nicht zu kennen, befiehlt der seinen Männern, auf das Wasser zu schießen, um das Boot zum Kentern zu bringen, worauf die Strohhutpiraten ins eiskalte Wasser fallen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation