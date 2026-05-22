Ruffy gefriert zu Tode?! - Die fürchterliche Schneefrau Monet!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 22.05.2026: Ruffy gefriert zu Tode?! - Die fürchterliche Schneefrau Monet!
24 Min.Folge vom 22.05.2026Ab 12
Law trifft im SAD Produktionsraum auf Vergo, der den Auftrag von De Flamingo hat, Law auszuschalten. Monet versucht mit ihren Teufelskräften, Ruffy im Labor festzuhalten, damit der nicht an Caesar rankommt. Sie versucht, Ruffy mit ihrer Eiseskälte die Lebenskraft zu nehmen!
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation