Choppers Zorn! - Die tyrannischen Experimente des Meisters!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 04.05.2026: Choppers Zorn! - Die tyrannischen Experimente des Meisters!
24 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Chopper, Franky und Brook sind sehr begeistert von Brownbeards Geschichte über den Master, der so viel Gutes getan hat. Als Brook Sanji mitteilt, dass der Samurai verschwunden ist, um seinen Oberkörper zu suchen, fühlt der sich verantwortlich und macht sich zusammen mit Brook und Zorro auf die Suche nach ihm.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation