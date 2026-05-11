Beschützt die Kinder! - Die Reichweite der Hand des bösen MeistersJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 11.05.2026: Beschützt die Kinder! - Die Reichweite der Hand des bösen Meisters
23 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 12
Caesar Crown will die Kinder in der Höhle abholen. Nami und Lysop versuchen sie aufzuhalten, werden jedoch von ihnen angegriffen. Es kommt zu einer kurzen Auseinandersetzung, wobei der Wissenschaftler den Sauerstoff um sich herum entfernt und Nami und Lysop die Luft zum Atmen raubt. Caesar fordert die Kinder auf, die beiden Strohhüte zu töten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation