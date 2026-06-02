Angriff! - Dress Rosas Attentäter fallen einJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 02.06.2026: Angriff! - Dress Rosas Attentäter fallen ein
24 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12
Ruffy besiegt Caesar mit einer Gum-Gum Grizzly Magnum und schleudert ihn mit seinem Angriff aus dem Labor in den Hafen, wo er schwerverletzt liegen bleibt. Es stellt sich heraus, dass der Kampf und Caesars Geständnis, verbotene Experimente auf der Insel durchzuführen, um Massenvernichtungswaffen herzustellen, via Projektionsschnecken in sämtliche Winkel der Neuen Welt übertragen worden sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation