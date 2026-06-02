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One Piece

Angriff! - Dress Rosas Attentäter fallen ein

ProSieben MAXXFolge vom 02.06.2026
Angriff! - Dress Rosas Attentäter fallen ein

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One Piece

Folge vom 02.06.2026: Angriff! - Dress Rosas Attentäter fallen ein

24 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 12

Ruffy besiegt Caesar mit einer Gum-Gum Grizzly Magnum und schleudert ihn mit seinem Angriff aus dem Labor in den Hafen, wo er schwerverletzt liegen bleibt. Es stellt sich heraus, dass der Kampf und Caesars Geständnis, verbotene Experimente auf der Insel durchzuführen, um Massenvernichtungswaffen herzustellen, via Projektionsschnecken in sämtliche Winkel der Neuen Welt übertragen worden sind.

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