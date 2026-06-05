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One Piece

G5 Einheit außer Gefecht. - Deflamingo's Überraschungsangriff.

ProSieben MAXXFolge vom 05.06.2026
G5 Einheit außer Gefecht. - Deflamingo's Überraschungsangriff.

G5 Einheit außer Gefecht. - Deflamingo's Überraschungsangriff.Jetzt kostenlos streamen

One Piece

Folge vom 05.06.2026: G5 Einheit außer Gefecht. - Deflamingo's Überraschungsangriff.

24 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12

Während sich die Strohhüte freuen, wieder zusammen auf der Sunny zu sein, kümmert sich Chopper um Caesars Wunden. Franky erzählt Brook, dass er, nachdem er aus dem Käfig ausgebrochen ist, die Sunny wiedergefunden hat. Dann fiel ihm ein, dass sie die Mini Merry 2 zurückgelassen hatten, also machte er sich auf den Weg, um diese einzusammeln.

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