G5 Einheit außer Gefecht. - Deflamingo's Überraschungsangriff.Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 05.06.2026: G5 Einheit außer Gefecht. - Deflamingo's Überraschungsangriff.
24 Min.Folge vom 05.06.2026Ab 12
Während sich die Strohhüte freuen, wieder zusammen auf der Sunny zu sein, kümmert sich Chopper um Caesars Wunden. Franky erzählt Brook, dass er, nachdem er aus dem Käfig ausgebrochen ist, die Sunny wiedergefunden hat. Dann fiel ihm ein, dass sie die Mini Merry 2 zurückgelassen hatten, also machte er sich auf den Weg, um diese einzusammeln.
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Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation