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One Piece

Überraschung - Eine Schlagzeile erschüttert die neue Welt

ProSieben MAXXFolge vom 09.06.2026
Überraschung - Eine Schlagzeile erschüttert die neue Welt

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One Piece

Folge vom 09.06.2026: Überraschung - Eine Schlagzeile erschüttert die neue Welt

24 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 12

Ganz Dress Rosa ist in heller Aufregung, als De Flamingos Rücktritt von den Sieben Samurai bekannt gegeben wird. Dieser bespricht währenddessen mit den Strohhüten die Übergabe von Caesar Clown, der sich in deren Gewalt befindet. De Flamingo will Ruffy zu einer persönlichen Begegnung überreden und macht ihm ein verlockendes Angebot.

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