Das schicksalhafte Wiedersehen - Bellamy, die HyäneJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 12.06.2026: Das schicksalhafte Wiedersehen - Bellamy, die Hyäne
24 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 12
Im Kolosseum trifft Ruffy einen alten Bekannten: Bellamy, der ihn sogleich erkennt und zur Rede stellt. Law, Robin und Lysop bereiten sich derweil auf Caesars Übergabe an De Flamingo vor. Die soll auf Green Bit, einer kleinen Insel vor Dress Rosa, stattfinden, doch der Weg dorthin führt über eine Brücke, unter der tückische Gefahren lauern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation