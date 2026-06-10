Abenteuer in Dressrosa - Das Königreich der Liebe und der LeidenschaftJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 10.06.2026: Abenteuer in Dressrosa - Das Königreich der Liebe und der Leidenschaft
24 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Die Strohhüte legen mit ihrem Schiff an der Küste von Dress Rosa an. Um ihre bevorstehende Mission zu erfüllen, muss sich die Crew aufteilen. Während sich Law mit seinem Team zum vereinbarten Treffpunkt aufmacht, um Caesars Übergabe abzuwickeln, versuchen Ruffy und seine Freunde, den genauen Standort der Fabrik herauszufinden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation