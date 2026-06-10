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One Piece

Abenteuer in Dressrosa - Das Königreich der Liebe und der Leidenschaft

ProSieben MAXXFolge vom 10.06.2026
Abenteuer in Dressrosa - Das Königreich der Liebe und der Leidenschaft

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One Piece

Folge vom 10.06.2026: Abenteuer in Dressrosa - Das Königreich der Liebe und der Leidenschaft

24 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Die Strohhüte legen mit ihrem Schiff an der Küste von Dress Rosa an. Um ihre bevorstehende Mission zu erfüllen, muss sich die Crew aufteilen. Während sich Law mit seinem Team zum vereinbarten Treffpunkt aufmacht, um Caesars Übergabe abzuwickeln, versuchen Ruffy und seine Freunde, den genauen Standort der Fabrik herauszufinden.

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