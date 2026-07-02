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One Piece

Zwei große Rivalen treffen aufeinander - Strohhut gegen Himmelsdämon

ProSieben MAXXFolge vom 02.07.2026
Zwei große Rivalen treffen aufeinander - Strohhut gegen Himmelsdämon

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One Piece

Folge vom 02.07.2026: Zwei große Rivalen treffen aufeinander - Strohhut gegen Himmelsdämon

24 Min.Folge vom 02.07.2026Ab 12

Nachdem De Flamingo den schwer verletzten Law für den Verantwortlichen seines vermeintlichen Rücktritts erklärt hat, stürzen sich Zorro und Kinemon auf ihn. Doch Admiral Fujitora stellt sich ihnen in den Weg und die Piraten müssen vor der Marine fliehen. Währenddessen steht die Thousand Sunny unter Beschuss: Die Strohhüte werden von Big Mom - der Kaiserin Charlotte Linlin - angegriffen.

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