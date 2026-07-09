Der letzte Trumpf - Das Geheimnis des KommandantenJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 09.07.2026: Der letzte Trumpf - Das Geheimnis des Kommandanten
24 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Operation "SOP" droht zu scheitern. Zwergenanführer Leo jedoch lässt nichts unversucht, damit der Spielzeugsoldat De Flamingo herausfordern kann. Bei seiner Verwandlung ist Sugar nämlich ein entscheidender Fehler unterlaufen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation