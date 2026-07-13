Die Legende ist zurück - Kyros' finaler AngriffJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 13.07.2026: Die Legende ist zurück - Kyros' finaler Angriff
24 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Mit dem Gelingen der Mission "SOP" erwacht das Volk von Dress Rosa aus seinem Alptraum und mit ihm ein tiefer Wunsch nach Vergeltung. Die Bürger setzten sich gegen De Flamingos Handlanger zur Wehr und wollen den Samurai vom Thron stürzen. Dieser befindet sich bereits in größter Bedrängnis, denn auch der Spielzeugsoldat hat seine wahre Identität angenommen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 13-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation & © Season 14-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation