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One Piece

Die Legende ist zurück - Kyros' finaler Angriff

ProSieben MAXXFolge vom 13.07.2026
Die Legende ist zurück - Kyros' finaler Angriff

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One Piece

Folge vom 13.07.2026: Die Legende ist zurück - Kyros' finaler Angriff

24 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Mit dem Gelingen der Mission "SOP" erwacht das Volk von Dress Rosa aus seinem Alptraum und mit ihm ein tiefer Wunsch nach Vergeltung. Die Bürger setzten sich gegen De Flamingos Handlanger zur Wehr und wollen den Samurai vom Thron stürzen. Dieser befindet sich bereits in größter Bedrängnis, denn auch der Spielzeugsoldat hat seine wahre Identität angenommen ...

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