One Piece
Folge vom 22.12.2025: Eine verzweifelte Situation! - Der Großangriff der Seraphim!
Brooke und Zorro kämpfen gegen die CP0-Agenten und versuchen, die Sunny vor der Zerstörung zu bewahren. Doch dann dringen auch die Seraphim in die Labophase ein, was bedeutet, dass die beiden Strohhüte nun gegen sieben Gegner antreten müssen. Sanji, Franky, Edison und Lilith verlassen das Labor, um ihren Freunden zur Seite zu stehen.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS