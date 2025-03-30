Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hobby, Hund und Home-Office vereint

sixxStaffel 5Folge 5vom 30.03.2025
25 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 6

Auch heute ist Isabella wieder im Namen der Ordnung unterwegs. Dieses Mal besucht sie Pia in Hörste. Die Groß- und Außenhandelskauffrau arbeitet ausschließlich aus dem Home-Office. Doch ihr Büro ist auch ihr Kreativzimmer, ihre Abstellkammer und der Lieblingsort ihres Hundes. Wie man das alles vereinen kann und trotzdem noch eine Übersicht behält, zeigt Isabella mit passenden Tipps.

