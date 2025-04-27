Zum Inhalt springenBarrierefrei
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!

Von der Abstellkammer zum gemütlichem Gästezimmer

sixxStaffel 5Folge 8vom 27.04.2025
Folge 8: Von der Abstellkammer zum gemütlichem Gästezimmer

25 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 6

Vorsicht Verwechslungsgefahr: Das Gästezimmer bei Maria, Freddy und ihrer kleinen Tochter im Hessischen Homberg ähnelt eher einer Abstellkammer. Damit sich Gäste wie Oma und Opa endlich wieder wohlfühlen können, braucht es professionelle Hilfe von Ordnungs-Coach Isabella.

