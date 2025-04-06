Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 6vom 06.04.2025
24 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 6

Heute geht es für Isabella in eine Schönheitsklinik in Köln. Während alle Räume der Praxis schick und stylisch sind, braucht die Teamküche dringend ein Facelift. Chefin Pirkko möchte ihren Mitarbeiterinnen auch das bieten, was sie ihren Kundinnen versprechen: Eine Wohlfühlatmosphäre.

