02.10.2025 Ab 12
Otto Bulletproof erhält exklusive Einblicke in die geheimste Einheit Deutschlands: das Kommando Spezialkräfte (KSK). In der Oberlausitz wird er Zeuge einer taktischen Schießübung, die von donnernden Salven, Präzision und Adrenalin geprägt ist. Diese intensive Erfahrung gibt Otto einen ersten Eindruck von der Härte und dem hohen Anspruch der KSK-Ausbildung. Was macht diese Eliteeinheit so besonders? Und wie anspruchsvoll wird der Weg zum Kommandosoldaten für Otto werden?
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bulletproof GmbH