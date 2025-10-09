Zum Inhalt springenBarrierefrei
45 Min.Folge vom 09.10.2025Ab 12

Otto Bulletproof begleitet das Kommando Spezialkräfte nach Key West, Florida, zur anspruchsvollen amphibischen Ausbildung. Die KSK-Anwärter stellen sich extremen Herausforderungen unter Wasser, auf hoher See und im Trainingszentrum der US-Army Special Forces. Als Teil der Gruppe erlebt Otto hautnah die harten Prüfungen, bei denen Präzision und Ausdauer über Erfolg oder Scheitern entscheiden.

