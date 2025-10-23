Otto beim KSK: Come back strongerJetzt kostenlos streamen
Otto beim KSK
Folge 8: Otto beim KSK: Come back stronger
46 Min.Ab 12
Otto steht vor einer großen Herausforderung: Nach einer Verletzungspause muss er sich erneut im KSK-Auswahlverfahren beweisen. Die Zwangspause hat Spuren hinterlassen, doch sein Wille ist ungebrochen. Otto nimmt das harte Training wieder auf und will zeigen, dass er es noch drauf hat.
Otto beim KSK
Genre:Abenteuer
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
