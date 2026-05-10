Outback Opal Hunters - Edelsteinjagd in Australien
Folge vom 10.05.2026: Auf einem Bein
44 Min.Folge vom 10.05.2026Ab 6
Vor Millionen von Jahren war Coober Pedy vom urzeitlichen Eromanga-Meer bedeckt. Im Laufe der Zeit versickerte kieselsäurehaltiges Wasser in der Erde, füllte Hohlräume im porösen Gestein und verhärtete sich zu Opal. Auf diese Schätze hat es die „Schwarzlicht-Crew“ abgesehen. Aber bislang ist die Saison von technischen Ausfällen geprägt. Die Truppe benötigt einen neuen Bolzen für ihren Bagger. Die „Spürnasen“ haben in Lightning Ridge ebenfalls mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Lee Hobden hat sich den Wadenmuskel angerissen und ist für einige Zeit auf Krücken angewiesen.
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Genre:Dokumentation, Reality, im Freien/Outdoor
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 5-8: Warner Bros. Discovery, Inc.